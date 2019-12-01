Encuesta coloca a Gaby Molina como la mujer con mayor posicionamiento rumbo a la gubernatura de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Febrero de 2026 a las 11:49:03

Morelia, Michoacán, a 15 de febrero de 2026.– La más reciente medición de la empresa Massive Caller sobre escenarios rumbo a la elección por la gubernatura de Michoacán ubica a Gabriela Molina Aguilar como la mujer mejor posicionada dentro de la coalición Morena–PT–PVEM.

En el planteamiento donde se establece que la candidatura de dicho bloque político sea encabezada por una mujer, la actual secretaria de Educación del Estado obtiene el primer lugar de las preferencias con 25.8%, colocándose por encima de otras figuras evaluadas en el mismo ejercicio.

Dentro de ese escenario, le siguen Fabiola Alanís Sámano con 20.6%, Giulianna Bugarini Torres con 10.3%, Gladyz Butanda Macías con 9.3% y Yarabi Ávila González con 5.2%.

Por otra parte, al medirse el careo general por la gubernatura, Gabriela Molina registra 21.9% de intención de voto, resultado que la posiciona en segundo lugar del ejercicio y la mantiene como la mujer con mayor competitividad en la contienda planteada.

Adicionalmente, en el sondeo dirigido a simpatizantes de la coalición Morena–PT–PVEM, Molina Aguilar alcanza 13.1% de preferencia como posible candidata, reafirmando su nivel de posicionamiento dentro de ese segmento.

Los resultados del estudio reflejan el nivel de presencia pública que ha construido la funcionaria estatal, así como el reconocimiento a su trayectoria dentro del servicio público y su trabajo al frente del sector educativo en Michoacán.