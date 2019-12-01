Encimadas, 80% de rutas de transporte público en Morelia: ITransporte

Morelia, Michoacán, a 10 de agosto del 2025.- Aproximadamente el 80 por ciento de las rutas del transporte público en Morelia están sobre posicionadas, informó María Elena Huerta Moctezuma, directora general del Instituto del Transporte en el estado (ITransporte); explicó, esta situación genera que muchas rutas se crucen y compitan entre sí, por lo que cualquier ajuste en su recorrido debe realizarse con cuidado para evitar mayores conflictos en la movilidad.

La funcionaria estatal precisó que las modificaciones para ampliar o cambiar las rutas serán sometidas a un análisis detallado, con el objetivo de que se optimicen los trayectos y se eviten empalmes innecesarios.

El estudio de la red de transporte público continuará a lo largo de este año, y los primeros cambios podrían aplicarse a partir de 2026, dijo. El análisis contempla también evaluar si las dimensiones y capacidades de las unidades actuales son las más adecuadas o si se requiere introducir vehículos con mayor capacidad para mejorar la eficiencia.

Huerta Moctezuma agregó, el proceso de revisión se lleva a cabo por cuencas, lo que permite un análisis más preciso de las necesidades de cada zona de la ciudad. Este enfoque, dijo, permite considerar la cobertura en todas las colonias y planificar un sistema de transporte más ordenado y funcional para la población.