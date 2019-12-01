Encabeza Mauricio Kuri Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad en Querétaro

Encabeza Mauricio Kuri Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 10:22:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 30 de septiembre del 2025.- En seguimiento a la estrategia estatal para mantener y fortalecer los trabajos de coordinación y vinculación de manera permanente entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad, el titular del Poder Ejecutivo, Mauricio Kuri González, encabezó la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad en Querétaro; donde refrendó como eje prioritario de su gestión defender a las y los queretanos, mediante una labor conjunta interinstitucional enfocada en enfrentar los retos en procuración de justicia y preservar la paz en la entidad.

Durante esta mesa se contó con el acompañamiento del comandante de la Décimo Séptima Zona Militar, General de Brigada de Estado Mayor Guillermo Lira Hernández; el coordinador Estatal de la Guardia Nacional, el General de Brigada Guardia Nacional de Estado Mayor, Alfredo Salgado Vargas; el delegado de la Fiscalía General de la República, Francisco Javier Rodríguez Uribe; así como el Jefe De Estación del Centro Nacional de Inteligencia, Jesús Julio Félix Nicolás; el Fiscal General del Estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández; el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres; el jefe de Gabinete, Rogelio Vega Vázquez Mellado; y el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández.

En seguimiento a la estrategia estatal para mantener y fortalecer los trabajos de coordinación y vinculación de manera permanente entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad, el titular del Poder Ejecutivo, Mauricio Kuri González, encabezó la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad en Querétaro; donde refrendó como eje prioritario de su gestión defender a las y los queretanos, mediante una labor conjunta interinstitucional enfocada en enfrentar los retos en procuración de justicia y preservar la paz en la entidad.

Durante esta mesa se contó con el acompañamiento del comandante de la Décimo Séptima Zona Militar, General de Brigada de Estado Mayor Guillermo Lira Hernández; el coordinador Estatal de la Guardia Nacional, el General de Brigada Guardia Nacional de Estado Mayor, Alfredo Salgado Vargas; el delegado de la Fiscalía General de la República, Francisco Javier Rodríguez Uribe; así como el Jefe De Estación del Centro Nacional de Inteligencia, Jesús Julio Félix Nicolás; el Fiscal General del Estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández; el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres; el jefe de Gabinete, Rogelio Vega Vázquez Mellado; y el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a una mujer en la colonia Primero de Mayo de Zamora, Michoacán 
Detienen a hombre armado en estación del Metro de CDMX; sería trabajador de dependencia militar
Hallan cadáver en La Piedad, Michoacán 
Aprehenden en el estado de Jalisco a presunto feminicida de su suegra; hechos ocurridos en Tacámbaro, Michoacán 
Más información de la categoria
Organización NiUnoMás denuncia impunidad: Poder Judicial de Michoacán libera a responsables del asesinato del periodista Armando Linares
Cae en Guatemala “El Peque”, presunto cabecilla de Jalisco que operaba en la frontera sur
FGE Michoacán apela liberación de presunto homicida de Armando Linares y denuncia a juez por actuar de forma irregular
Alcaldesa de Queréndaro continúa a distancia con sus labores al frente del ayuntamiento: Segob
Comentarios