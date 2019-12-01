Encabeza Mauricio Kuri Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 30 de septiembre del 2025.- En seguimiento a la estrategia estatal para mantener y fortalecer los trabajos de coordinación y vinculación de manera permanente entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad, el titular del Poder Ejecutivo, Mauricio Kuri González, encabezó la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad en Querétaro; donde refrendó como eje prioritario de su gestión defender a las y los queretanos, mediante una labor conjunta interinstitucional enfocada en enfrentar los retos en procuración de justicia y preservar la paz en la entidad.

Durante esta mesa se contó con el acompañamiento del comandante de la Décimo Séptima Zona Militar, General de Brigada de Estado Mayor Guillermo Lira Hernández; el coordinador Estatal de la Guardia Nacional, el General de Brigada Guardia Nacional de Estado Mayor, Alfredo Salgado Vargas; el delegado de la Fiscalía General de la República, Francisco Javier Rodríguez Uribe; así como el Jefe De Estación del Centro Nacional de Inteligencia, Jesús Julio Félix Nicolás; el Fiscal General del Estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández; el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres; el jefe de Gabinete, Rogelio Vega Vázquez Mellado; y el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández.

