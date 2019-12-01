Encabeza Bedolla desfile cívico militar en honor a Morelos; familias desbordan orgullo y pertenencia 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 15:40:23

Morelia, Michoacán, 30 de septiembre de 2025.- Morelia, cuna de la Independencia de México, conmemoró el 260 Aniversario del Natalicio del Generalísimo José María Morelos y Pavón, con el tradicional desfile cívico militar, encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Con profundo orgullo, respeto, disciplina y sentimiento de pertenencia, marcharon por la antigua Calle Real niñas, niños, jóvenes y adultos que integraron las decenas de contingentes participantes, mientras miles de familias disfrutaban y reconocían su entrega con vítores y aplausos.

Estudiantes y personal del Instituto Tecnológico de México fueron los encargados de abrir el desfile en honor al hijo de Morelia por el que la ciudad lleva su nombre; les siguieron trabajadores del Ayuntamiento de Morelia y alumnos de la Escuela Secundaria Federal No. 1 José María Morelos.

Llamó la atención de los asistentes los contingentes del Ejército Mexicano, con sus equipos, armamento y vehículos blindados; aviones de reconocimiento y combate de la Fuerza Aérea Mexicana, los agentes de élite de la Guardia Civil, el 14 Cuerpo de Caballería de Defensas Rurales, los cuerudos de Apatzingán, y los charros y escaramuzas.

Luego de casi tres horas, el desfile concluyó sin novedad con la participación de una bandera de guerra, 128 banderas nacionales de diferentes instituciones, 104 cadetes del Heroico Colegio Militar, 95 cadetes del Colegio del Aire, 93 cadetes de la Escuela Militar de Enfermería, 96 alumnos de la Escuela Militar de Sargentos.

También de 89 soldados de la Policía Militar, 91 soldados de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, 489 soldados del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, 261 integrantes de la Fiscalía General del Estado, 291 integrantes del Ayuntamiento de Morelia, 884 agentes de Seguridad Pública estatal y municipal,

Así como de 831 integrantes de grupos de Protección Civil y grupos de emergencia, 5 mil 141 estudiantes de diferentes niveles educativos, 886 agentes del Agrupamiento Montado, 866 caballos, tres aeronaves de reconocimiento y combate de la Fuerza Aérea Mexicana, 77 motocicletas, 162 vehículos, tres embarcaciones y 24 canes.