Encabeza Alma Mireya González izamiento de Bandera y simulacro nacional en honor a las víctimas de los sismos

Quiroga, Michoacán, a 19 de septiembre 2025 – "La memoria es un puente entre el pasado y el presente; recordar a quienes perdimos en los sismos de 1985 y 2017 es también fortalecer nuestro compromiso con la prevención y la protección de la vida", expresó la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, durante el acto cívico de Izamiento de Bandera a Media Asta realizado en el Palacio Municipal.

Durante el acto, se subrayó que este gesto no sólo representa respeto y homenaje a las víctimas, sino también un recordatorio de que la cultura de la prevención debe mantenerse viva en la ciudadanía.

En este marco, personal del Ayuntamiento de Quiroga al momento que comenzó a sonar la alerta realizó la evacuación de oficinas, siendo así partícipes en el Simulacro Nacional 2025, con hipótesis de un sismo magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, ejercicio coordinado por personal de Protección Civil, Alma Mireya González Sánchez destacó que la preparación constante ante emergencias es fundamental para salvaguardar la integridad de la población, haciendo un llamado a las y los quiroguenses a participar activamente en estas acciones preventivas, que fortalecen la resiliencia y la unión comunitaria.