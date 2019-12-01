Encabeza Alfonso Martínez Ceremonia por el CCXV Aniversario del Inicio de la Independencia de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 11:18:43

Morelia, Michoacán, a 16 de septiembre de 2025.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, en compañía del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, encabezó la Ceremonia Cívica del CCXV Aniversario del Inicio de la Independencia de México, que tuvo lugar esta mañana en la Plaza Miguel Hidalgo.

El alcalde, junto con autoridades y representantes de todos los niveles de gobierno, asistió al tradicional acto que se lleva a cabo de manera previa al desfile de este 16 de septiembre, con el fin de recordar el histórico llamado de Don Miguel Hidalgo.

Gladyz Butanda Macías, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado, fungió como oradora oficial, destacando al inicio de su discurso que la sensibilidad, visión y determinación de Miguel Hidalgo “dio inicio al período de lucha que le permitió a México nacer como país independiente, soberano y libre”.

Así como hizo mención que “Morelos, hijo predilecto de esta tierra, continuó la lucha en el sur y centro del país, dándole a la América Mexicana las páginas más gloriosas de su historia”. Para concluir que hoy “nos toca valorar el esfuerzo de los insurgentes que hicieron posible el país que nos sentimos orgullosos de habitar”.

Acto seguido, el presidente Alfonso Martínez formó parte de los honores a la bandera, el depósito de ofrenda floral y la guardia de honor al pie de la estatua en homenaje a Don Miguel Hidalgo.

En el evento también estuvieron presentes: Giulianna Bugarini Torres, diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Hugo Alberto Gama Coria, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Órgano de Administración Judicial; el general de brigada de Estado Mayor, Juan Bravo Velázquez, comandante de la 21 Zona Militar.

Así como Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno del Estado; el teniente coronel Guardia Nacional, Eduardo García Grajeda; así como diputados federales y locales, integrantes del gabinete estatal, municipal y del Cabildo de Morelia.