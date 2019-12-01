En Zinapécuaro, Michoacán aseguran Ireri o talado ilegalmente para siembra de aguacate

En Zinapécuaro, Michoacán aseguran Ireri o talado ilegalmente para siembra de aguacate
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 15:25:13
Morelia, Michoacán, a 28 de septiembre del 2025. - Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un juez de control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna, aseguró en Jeráhuaro, municipio de Zinapécuaro, un predio talado clandestinamente para sembrar aguacate.

Sobre el particular se informó que dicha diligencia derivó de una denuncia ciudadana, en que se hizo referencia a la tala ilegal de árboles y la ocupación irregular de un predio denominado Pitzcuaro y/o Puerto del Chino, sin que se contara con los permisos de aprovechamiento, saneamiento o cambio de uso de suelo correspondientes.

Durante la ejecución de la orden de cateo, autorizada por la autoridad jurisdiccional competente y cumplimentada por la Fiscalía, se constató la presencia de árboles derribados sin marca alguna que acreditara su legalidad, así como la construcción de diversas viviendas de madera establecidas de manera irregular en el lugar.

El agente del Ministerio Público continuará con las investigaciones correspondientes, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales que resulten.

