En representación del Congreso, Octavio Ocampo llama a la unidad y a la construcción de un Michoacán con paz y justicia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 18:57:55
Zitácuaro, Michoacán, a 19 de agosto de 2025.– Durante la sesión solemne en la que la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió la condecoración “Suprema Junta Nacional Americana”, el diputado del PRD, Octavio Ocampo, en representación de la 76 Legislatura del Congreso Local, subrayó que la construcción de un mejor Michoacán requiere unidad, transparencia y un profundo compromiso con la responsabilidad pública.

En el acto protocolario celebrado en el Teatro Juárez del municipio de Zitácuaro, Ocampo hizo un llamado a no ceder espacios a la injusticia y a mantener una lucha constante por la seguridad y la dignidad del pueblo michoacano.

“Es el momento de cerrar filas, de reencontrarnos como pueblo y demostrar que Michoacán tiene la fuerza, la inteligencia y el corazón para construir un futuro donde la paz no sea un anhelo, sino una realidad”, expresó el legislador perredista.

Asimismo, reconoció a los servidores públicos que, con plena conciencia del riesgo, entregaron su vida en el cumplimiento de su deber, enfatizando que su sacrificio no será olvidado y que cada avance en seguridad representa un tributo a su memoria.

Finalmente, destacó la labor de la Fiscalía General del Estado, institución que, dijo, ha consolidado su prestigio como una de las más sólidas en el ámbito de la procuración de justicia a nivel nacional, gracias a su compromiso en la investigación, el esclarecimiento de delitos y la presentación de los responsables ante los tribunales.

