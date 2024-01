En Querétaro no habrá Coalición entre PT, MORENA y PVEM

Querétaro, Querétaro, 29 de enero de 2024.- Por, presuntamente, no respetar los acuerdos establecidos entre las dirigencias nacionales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena, la coalición que existe a nivel nacional con el Partido del Trabajo, no se replicará en los 18 municipios ni distritos de Querétaro, confirmó Ricardo Astudillo Suárez, dirigente estatal del PVEM, sin embargo, el secretario general de Morena Querétaro, Alejandro Pérez Ibarra, replicó que ellos fueron quienes decidieron ya no ir en alianza porque el aspirante de representa los ideales de la Cuarta Transformación.

Astudillo Suárez aclaró que esta decisión de no ir en alianza se tomó porque Morena no respetó la propuesta de que fuera José María “Chema” Tapia Franco quien representara la coalición para la presidencia municipal de Querétaro.

“Estuvimos dos semanas en la Ciudad de México en las mesas de diálogo y ahí se tomaron diferentes acuerdos con las dirigencias nacionales y estatales, uno de esos acuerdos era el más simple y el prioritario que en base a los procedimientos de elección o selección para quien encabezaría los proyectos de candidatura. Las encuestas, en el tema del municipio de Querétaro no se respetaron y subsecuente, se acordó que el municipio de Querétaro iba a quedar fuera del proyecto de coalición cuando el proyecto que mandaron por parte de Morena incluía Querétaro porque ya era un acuerdo previo”.

Destacó que si no se respetó este acuerdo del cual tenían conocimiento las dirigencias nacionales de estos institutos políticos, nada les garantizaba que se respetaran las definiciones para los 18 municipios y distritos.

Mencionó que de esta decisión ya tiene conocimiento el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, quien el día de ayer (domingo) notificó a los partidos involucrados.

“Chema” no representa los ideales de Morena: Alejandro Pérez

Pérez Ibarra aseguró que el candidato del PVEM, José María “Chema” Tapia Franco, no representa los ideales de la Cuarta Transformación ni los de Claudia Sheinbaum.

“Es una resolución jurídica que marca el proceso dentro de la convocatoria; también el expendio económico en la publicidad cuando en la convocatoria se señala que queda prohibida la promoción personal dentro del proceso. La convocatoria tiene una razón de ser y durante los últimos años, las mujeres y hombres inscritos (en el proceso) tiene un reconocimiento de su trabajo y trayectoria (…) me parece que no podemos permitir que, en menos de cinco meses, un actor llegue y haga una inversión en espectaculares y pago de publicidad en redes y solo se promueva ahí”.

Aseguró que “algunos” aspirantes omitieron leer la convocatoria ya que el apartado sexto de la página 12 señala que quienes cometan faltas graves serían eliminados del registro del proceso interno.

“El instituto (Electoral del Estado de Querétaro) nos notificó al PT y Morena que solo vamos en coalición Morena y PT por lo que ahora tendremos que reacomodar municipios y distritos, nos reuniremos con Comisionada Política Nacional del Partido del Trabajo, Valeria Flores Gauna para ajustar una estrategia y hacer un análisis”.