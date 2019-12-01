En Querétaro creemos en el trabajo colectivo: Mauricio Kuri

Querétaro, Querétaro, 22 de septiembre del 2025.- En Querétaro nos definen valores como la unidad, la familia, el trabajo en equipo y el bien común, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, al participar en la ceremonia que le dio formalidad al Comité Técnico Consultivo, así como la instalación del Consejo Estatal para el Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, espacio que, dijo, favorecerá el trabajo colectivo entre la sociedad y el gobierno, desde donde llamó a la población a continuar trabajando para que el estado siga siendo distinto y distinguible, no por los gobiernos, sino por los ciudadanos.

"Estamos formando un Querétaro mejor, en la medida que haya participación ciudadana, en la medida que los que estamos de este lado, no solamente nos pongamos en los zapatos del otro, sino que caminemos con los zapatos de la otra persona y seamos empáticos (…) Y que verdaderamente veamos por el futuro de nuestro Querétaro (…) Nadie va a hacer por los queretanos, lo que los queretanos no hagamos por nosotros mismos, y eso no tiene valor, y esa es nuestra ventaja competitiva", puntualizó.

Durante el acto que representa un hito para la historia y que en la actualidad suma la participación de 750 consejeros ciudadanos, el mandatario resaltó que esta acción reafirma el compromiso de su gobierno con las Organizaciones de la Sociedad Civil, que hacen un enorme trabajo con y para la gente que más lo necesita, destinando su tiempo que es lo más valioso que tenemos; con ello, precisó se da un paso más para que Querétaro sea un estado donde el gobierno está cerca de su gente.

"El gobierno no tiene que ser parte del problema, tiene que ser parte de la solución y nosotros creemos que nuestro país necesita toda la sociedad posible y solamente el gobierno necesario y la peor de las apuestas que pueden hacer como queretanas y queretanos o que podemos hacer es dejar el futuro de nuestros hijos a los políticos (…) Pero el Querétaro que tenemos y el que queremos no se va a lograr solamente con lo que haga el gobierno (…) el gobierno solo no puede, no hay forma que pueda el gobierno solo, la sociedad civil tampoco puede sola, tenemos que trabajar juntos por el mismo objetivo, que no importa quién mete el gol, siempre y cuando gane Querétaro", convocó.

Sobre el desarrollo de este ejercicio de participación ciudadana, en su calidad de presidente del Consejo, Kuri González recordó que, durante años, se aspiró a tener con una Ley para apoyar a quienes ayudan a los demás, se trabajó en mesas y se hicieron encuestas; pero en esta administración, subrayó, y después de más de 10 años de buscarlo, en mayo de 2022 se convirtió ese esfuerzo en Ley.

Al hacer uso de la voz, el secretario de Planeación y Participación Ciudadana, Luis Antonio Rangel Méndez, hizo hincapié que en el estado desde hace mucho tiempo se ha impulsado la participación ciudadana, cada vez de manera más eficaz y eficiente, haciendo más equipo y aprovechando el talento y el profesionalismo de toda su gente que trabaja por el bien de su comunidad; aseguró que la presente administración estatal se rige bajo la idea de que ni el gobierno, ni los ciudadanos pueden solos con los retos y esta voluntad política queda institucionalizada en una Ley y materializada con la integración de este Consejo.

"Ustedes están garantizando y están cimentando lo que en el futuro estoy seguro será la red más importante a nivel nacional de trabajo conjunto entre sociedad y gobierno para el bien de la comunidad en muchísimos temas que tienen que ver particularmente con poblaciones vulnerables", precisó.

Al tomar la palabra, en representación del órgano colegiado, el presidente del Comité Técnico Consultivo, Jorge Alejandro Machado Cota, expuso que la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil es el resultado de un proceso de más de 10 años de diálogo y esfuerzo compartido entre la sociedad civil organizada y las instituciones de gobierno del estado, con el firme propósito de contar con una herramienta que fortalezca el trabajo colectivo en favor de la población, colocando la dignidad y el bienestar de las comunidades como guía de cada decisión.

"La Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil no es un fin en sí mismo, sino un medio, un instrumento vivo que fomenta, vincula y fortalece acciones colectivas. Una vía que da certeza jurídica y mayor confianza a las organizaciones. Un marco que impulsa la transparencia y la rendición de cuentas. Y, sobre todo, una oportunidad para consolidar una relación más cercana, efectiva y de corresponsabilidad entre autoridades y organizaciones", concluyó.