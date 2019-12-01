En Querétaro activistas piden a gobierno federal romper lazos con Israel 

Querétaro, Querétaro, a 2 de octubre de 2025.- Jóvenes y activistas queretanos exigieron al gobierno mexicano el regreso con vida de los mexicanos que se encuentran en la misión humanitaria Global Sumud y adelantaron que se manifestarán a las afueras de las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Bernardo Quintana, en la capital queretana.

Fernando Guzmán González de la Colectiva Querétaro con Palestina llamaron el viernes 3 de octubre a la 1 de la tarde a las afueras de la SER para exigir que México rompa relaciones con Israel.

“Las fuerzas israelíes han interceptado ilegalmente la flotilla humanitaria en camino a entregar ayuda vital de comida y medicamentos a la franja de Gaza durante lo que la ONU ha determinado como un genocidio, más de 44 botes llevando activistas pacíficos y personal médico han sido retenidos de su llegada a la costa palestina en aguas internacionales como parte del bloqueo ilegal a Gaza, cientos de activistas de más de 50 países participantes en la flotilla se encuentran ahora en riesgo de ser llevados ilegalmente a detención custodiaría por Israel, quien la ONU ha denominado un estado de apartheid, donde previamente activistas han sido privados de sus derechos, humillados y abusados”, dijo.

Destacó que dentro del programa de apoyo hay siete mexicanos: Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma Marronte, Sol González, Arlene Gabriela Medrano Guzmán, Laura Alejandra Vélez Ruiz, Miriam Moreno Sánchez y Diego Vásquez Galindo.

Perla Santos, parte del colectivo Las Apapacho y Comité Cerezo México, dio a conocer que realizarán actividades en apoyo a Palestina, donde una integrante de nombre Karen que ha apoyado en temas de Querétaro se encuentra en la misión Sumud.

“Las situaciones que están pasando, sobre todo las agresiones y la violación al derecho internacional perpetrado por las fuerzas israelíes contra los compañeros y compañeras que viajan en las flotillas con ayuda humanitaria para Gaza, entre ellos mexicanas y mexicanos paisanos, entonces es importante dar a conocer nuestros pronunciamientos acerca del tema, pero también las acciones que estaremos realizando el viernes y se puedan sumar a la actividad y a la exigencia”.