En Morelia, miles de familias disfrutaron con alegría y paz el desfile por la Independencia de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 14:06:27

Morelia, Michoacán,a 16 de septiembre de 2025.- En un ambiente de paz, alegría y fervor patrio que pintó de color el Centro Histórico de Morelia, miles de familias disfrutaron del tradicional desfile conmemorativo del inicio de la Independencia de México, el cual fue encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

A lo largo de la avenida Madero, desde la plaza Villalongín hasta el monumento a Lázaro Cárdenas, mujeres, hombres, niñas, niños y personas de la tercera edad, ocuparon desde temprano hora las banquetas y terrazas para admirar el desfile.

En este colorido marco, Alfonso Martínez comenzó el recorrido, mientras recibía saludos, porras y aprovechaba para tomarse fotografías con los celulares de los asistentes de esta ceremonia enmarcada en el 215 aniversario de la Independencia de México.

Acompañado por integrantes del Ayuntamiento, funcionarios y funcionarios del Gabinete, y la escolta del municipio, el Alcalde encabezó el desfile y abrió paso a la participación de escuelas de nivel básico, telebachillerato, instituciones privadas, y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como agrupamientos de la Guardia Nacional, Guardia Civil y Policía Morelia, que marcharon a bordo de patrullas y motocicletas.

Al final del contingente, el agrupamiento montado militar y grupos de charros, cerraron la ceremonia a bordo de vistosos caballos que galoparon sobre la avenida Madero, transportando a los jinetes ataviados con sombreros, botas e indumentaria acorde a la celebración.

Al término de su recorrido, Alfonso Martínez se trasladó al balcón de Palacio de Gobierno para acompañar al gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, y seguir disfrutando de esta gran tradición cívica.

Así, Morelia festejó el inicio de la Independencia al reunir a miles de familias y celebrar juntos los valores que nos dan identidad como mexicanos.