En Morelia, Michoacán aseguran 976 dosis de sustancias ilícitas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 16:16:57
Morelia, Michoacán, a 19 de septiembre de 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), aseguró varios cientos de dosis de drogas.

Sobre el particular se informó que Durante la diligencia, personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto a través de la Unidad de Investigación y Persecución al narcomenudeo aseguró 950 dosis de metanfetamina y 26 dosis de marihuana, en términos de lo establecido por la Ley General de Salud, así como dos básculas grameras.

La acción se llevó a cabo con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), quienes brindaron seguridad perimetral para garantizar el desarrollo de la diligencia.

Lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público, a efecto de continuar con las investigaciones correspondientes y dar seguimiento conforme lo marca la ley.

