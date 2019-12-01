En Morelia, Michoacán aseguran 2 mil 225 dosis de narcótico y detiene a seis personas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Septiembre de 2025 a las 19:22:43
Morelia, Michoacán, a 21 de septiembre del 2025. - Como resultado de la cumplimentación de dos órdenes de cateo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, aseguraron 2 mil 225 dosis de narcótico y la detención de seis personas, por su presunta relación en delitos contra la salud.

Sobre el particular se informó que, en seguimiento a diversos actos de investigación realizados por la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, personal de la Policía de Investigación (PDI) de Alto Impacto, con apoyo perimetral de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional (GN), llevó a cabo las diligencias en distintos puntos de la capital michoacana. 

El primero de ellos se realizó en un inmueble ubicado sobre el Boulevard Lázaro Cárdenas, en la colonia Ampliación Gertrudis Sánchez; ahí se aseguraron 325 dosis de metanfetamina y se detuvo a Ma. Piedad “N”, Édgar Gastón “N” y Luis Ángel “N”.

En un segundo cateo, efectuado en un domicilio de la calle Inteligencia, colonia 13 de Abril, se localizaron y aseguraron 1,900 dosis de metanfetamina; además, se detuvo a Fernanda Isabel “N”, Roberto “N” y Jesús Ambriz “N”.

Las personas detenidas y el narcótico asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público, que será el encargado de continuar con las investigaciones correspondientes conforme a derecho.

Noventa Grados
