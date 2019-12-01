En Los Reyes se trabaja con unidad por el desarrollo del municipio y la población

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 22:31:33

Los Reyes, Michoacán a 20 de agosto del 2025.- Con el compromiso de impulsar acciones que fortalezcan el desarrollo de Los Reyes, el presidente municipal Humberto Jiménez Solís encabezó una sesión de Cabildo en la que, junto a regidoras, regidores, la Síndico y el Secretario Municipal, se abordaron temas prioritarios para la población y se establecieron y avalaron diversas acciones a realizar, desde obras, así como la organización de las celebraciones patrias.

Durante la sesión se aprobaron diversos puntos, entre los que destacan la organización de los festejos patrios y decembrinos, además de dar seguimiento al plan de obras y acciones que avanza de acuerdo con lo programado en el plan de gobierno.

El alcalde reiteró que su administración trabaja con la visión de garantizar el bienestar de las y los reyenses, escuchando cada opinión y sumando esfuerzos para mejorar las condiciones de vida en el municipio.

Asimismo, subrayó que la salud, la mejora de los servicios básicos y la atención inmediata a las necesidades de la población son prioridades que se atienden de manera constante.

Las y los integrantes del Cabildo reiteraron su compromiso de construir un municipio más fuerte, ordenado y con mejores oportunidades para todas y todos.