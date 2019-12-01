En Los Reyes se mejoran vialidades con obras y acciones constantes: Humberto Jiménez

Los Reyes, Michoacán, a 29 de septiembre de 2025.- Con el firme compromiso de mejorar la infraestructura vial del municipio, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, giró instrucciones para llevar a cabo trabajos de aplanado en la Prolongación Tequilera, en la localidad de Los Limones y otras vías.

Esta acción es resultado de las solicitudes de las y los vecinos de la zona, quienes habían manifestado la necesidad de contar con mejores condiciones para transitar. Gracias a esta intervención, se busca que tanto peatones como automovilistas puedan circular de manera más segura y eficiente.

El Gobierno Municipal ha reiterado que el mejoramiento de calles y caminos es una prioridad en su agenda de trabajo, ya que representa un beneficio directo para las familias y facilita el acceso a servicios básicos, escuelas, comercios y zonas productivas.

Durante el anuncio de estos trabajos, el presidente Humberto Jiménez Solís subrayó que su administración mantiene una política de cercanía con la ciudadanía, atendiendo de manera puntual sus peticiones y canalizando los recursos municipales para resolver las necesidades más urgentes.

Asimismo, se destacó que este tipo de acciones no solo mejoran la movilidad, sino que también impulsan el desarrollo económico local, ya que permiten que productores y comerciantes puedan transportar sus productos con mayor facilidad.

El alcalde reconoció la participación y disposición de las y los habitantes de Los Limones, quienes han acompañado de manera activa los esfuerzos del ayuntamiento para construir un municipio con mejores condiciones de vida para todos.