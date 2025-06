En la UMSNH, la inclusión es una política activa de la administración de la rectora Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 18 de junio de 2025.- “En la Universidad Michoacana la inclusión no es sólo un discurso, no es una meta distante, es un compromiso de la administración de la rectora Yarabí Ávila González, que la inclusión debe ser una práctica cotidiana, una política activa y una condición ética, porque una universidad verdaderamente incluyente es aquella que no exige silencios, ni ocultamientos, sino que abraza la pluralidad como algo invaluable para el conocimiento, la convivencia y la formación integral”, afirmó la coordinadora general de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz, Esperanza Torres Melgoza.



Con la representación de la rectora nicolaita, la funcionaria inauguró el Encuentro Universitario LGBTIAQ+ ”Hacia el fortalecimiento de espacios seguros”, organizado por la UMSNH, en este marco, apuntó que la diversidad sexual y de género no es un problema que resolver sino una realidad que reconocer, respetar y valorar, “nuestras aulas, pasillos, laboratorios, oficinas y espacios comunes deben ser seguros para todas las personas sin importar su expresión o identidad de género.”



Indicó que, la Universidad Michoacana está asumiendo responsabilidades y reconoció que aún hay retos por enfrentar, desde los discursos sutiles que excluyen, hasta las violencias que se niegan o se minimizan, “por eso es que realizamos este Encuentro y reafirmamos nuestro compromiso de impulsar políticas institucionales con enfoque de Derechos Humanos, de promover una educación con perspectiva de género y diversidad y de garantizar mecanismos de denuncia, de acompañamiento adecuado y sobre todo, fomentar una cultura universitaria que celebre la diversidad y defienda la igualdad sustantiva”.



Torres Melgoza sostuvo que, este compromiso no es sólo una tarea de las autoridades, de los colectivos, asociaciones o de las defensorías, tras referir que es una responsabilidad compartida de docentes que enseñen desde la empatía, de estudiantes que respeten y acompañen, de funcionarias y funcionarios que actúen con ética y sensibilidad, “porque construir una universidad inclusiva no es sólo permear reglas o protocolos, es transformar actitudes, lenguajes y corazones”.



Por su parte, la directora general del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia, Noemí Hinojosa Castillejo, indicó que, este Encuentro no es sólo un espacio que provoca el diálogo, el análisis y la reflexión, sino que se levanta como una trinchera de resistencia, esperanza y de construcción colectiva. Al tiempo que, agradeció a la rectora Yarabí Ávila por su compromiso para que los espacios universitarios sean lugares seguros y libres de violencia.



La encargada de Inclusión de la Coordinación General para la Igualdad de Género Inclusión y Cultura de Paz, Gema Méndez Delgado, reconoció el acompañamiento de las autoridades para escuchar el sentir de la comunidad LGBTIAQ+, tras señalar que la UMSNH es una universidad de puertas abiertas al diálogo y sobre todo a la escucha de todos, todas y todes.



El secretario Administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Francisco Vargas Merino, invitó a que las autoridades sigan construyendo políticas poderosas de inclusión para reforzar los protocolos de respeto, tolerancia y empatía. “Construyamos cada día una universidad donde no haya discriminación”.



En su turno, el estudiante nicolaita, Mateo García Quiñones, agradeció la invitación a este espacio de diálogo, "una de las palabras que se usa muchísimo en esta universidad, es la palabra humanista y creo que parte de ser humanista es comprender a toda la gente, a todas, a todos y a todes".