En Jacona y Nahuatzen, crueldad animal tiñe de sangre festejos por la Navidad: activistas que demandan justicia

Morelia, Michoacán, a 26 de diciembre 2024.- Asociaciones protectoras de animales y activistas independientes alzan la voz contra la brutalidad hacia los animales en Michoacán, este llamado urgente surge tras dos incidentes que han sacudido a la comunidad: la muerte de un perro por un petardo en Jacona y el envenenamiento masivo de al menos veinte perros en Nahuatzen durante la Navidad.



En Jacona, un perrito en situación de calle, al que activistas buscaban dar un hogar, fue víctima de un acto atroz.



Un petardo colocado en su hocico le destrozó la mandíbula y lo llevó a una muerte agónica en plena vía pública, del cual se cuenta con videos y fotografías.



Activistas de Zamora, acudieron al lugar, exigiendo el apoyo de la Fiscalía Regional y del cuerpo de bomberos, quienes ignoraron el llamado.



Ante la indiferencia de las autoridades, los activistas trasladaron el cuerpo hasta la Fiscalía Regional, para solicitar una necropsia y dar inicio a la investigación, pero su solicitud fue ignorada.



En respuesta, activistas de Zamora entre ellos Ligia Álvarez Torres quien es una reconocida rescatista independiente de la zona, realizaron un homenaje al perrito fallecido, colocando su cuerpo junto a veladoras.



Lanzaron una invitación para llevar a cabo una manifestación proclamando justicia y apoyo para que estos lamentables hechos no queden impunes.



La manifestación se realizará este jueves 26 de diciembre a las 13:00 horas en las canchas de la Coca-Cola en el municipio de Jacona, invitando a la población a asistir vestida de blanco y acompañada de sus perros y de pancartas con leyendas en pro de la justicia y no más maltrato animal.



Simultáneamente, en Nahuatzen, el envenenamiento de una veintena de perros convirtió la Nochebuena en una pesadilla.



Carlos Maya, abogado de la Asociación de Abogados Animalistas de México, lamentó que las denuncias de maltrato animal en Jacona, incluso con pruebas contundentes, sean desestimadas por la fiscalía regional.



Casos anteriores incluyen perros baleados, golpeados, arrastrados y violados, sin consecuencias legales.



El abogado recordó que el Código Penal en Michoacán contempla penas de hasta seis años de prisión por crueldad animal, incluyendo envenenamiento.



"Es importante señalar que ellos como autoridad municipal, en donde además no hay fiscalías, fungen como primeros respondientes y están obligados a hacer una revisión en la escena del crimen, para que se preserven los datos de prueba en este caso puede ser incluso el cuerpo del animal y artefacto con el que se utilizó para quitarle la vida", remarcó.



Sin embargo, la falta de acción por parte de las autoridades locales dificulta la preservación de evidencia y la integración adecuada de las investigaciones.



Wendy Lara, presidenta de "Hermano Animal", expresó su dolor por el aumento de la violencia hacia los animales en estas fechas y lanzó un llamado a la sociedad para respetar a los animales en situación de calle.



Diversas asociaciones, como Luisa Quijano de Rescatistas Independientes de perros, Gris Estrada de Rescatistas Independientes de Gatos, Esmeralda Cerda de Generando Hogares de Amor para Animales Desprotegidos (GHAPAD), Ivonne y Melissa Dávalos de "México Sin Toreo", Ángeles Rojas de "Michitos Interestelares", Ana Martínez Sánchez de "Patitas Senguio", Carlos Maya de Abogados Animalistas de México, activistas de Maravatío, Uruapan, Jacona, Zamora y Morelia se unieron al llamado.



Denunciaron la pasividad de las autoridades y exigieron acciones inmediatas para frenar la crueldad contra los animales en situación de calle.



La comunidad animalista michoacana demanda justicia para los animales y acciones concretas para evitar nuevas tragedias.