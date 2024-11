En Irimbo no se puede permitir más violencia política por razón de género: Brissa Arroyo

Irimbo, Michoacán, a 11 de noviembre de 2024.- En el proceso electoral extraordinario 2024-2025 de Irimbo, también es tiempo de las mujeres, subrayó la diputada local, Brissa Arroyo Martínez, al advertir que será vigilante de que no se repita violencia política por razón de género.

La Congresista local,- integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD)-, convocó a los actores políticos y ciudadanía, a desarrollar un proceso electoral de respeto, no esconderse detrás de las redes sociales para demeritar a las candidatas que están participando y que no prevalezcan acciones que puedan configurarse como violencia política de género.

“Como en toda democracia puede haber diferencias o cuestionamientos políticos, pero eso no es razón para poner en duda la capacidad de las mujeres”, afirmó.

La “Hija del Sol”, dijo que las mujeres tenemos que levantar la voz, identificar, denunciar y actuar para frenar cualquier tipo de violencia, en el caso de Irimbo, hay que ser vigilantes de que no haya violencia política por razón de género.

Arroyo Martínez, sostuvo que en Irimbo, como a nivel nacional, también será el tiempo de las mujeres, “hoy llevamos de candidata a Susy Ruiz, una mujer valiente, guerrera, y sobre todo con un gran compromiso y propuestas para la ciudadanía de Irimbo”.

Para finalizar, la diputada local reiteró que desde el Legislativo y por convicción es una aliada de las mujeres, “no vamos a descansar de nuestra lucha hasta que cada mujer, niña y adolescente pueda ejercer libre y plenamente todos sus derechos”.