En Huetamo, Michoacán: El alcalde Pablo Varona aporta pozo profundo para Campus de la UMSNH 

Huetamo, Michoacán, a 7 de octubre de 2025.- Acompañado de la Rectora de la máxima casa de estudios del Estado, Yarabí Ávila González, y del Secretario de Obras Rogelio Sarazúa, el presidente municipal de Huetamo dio inicio a las obras de perforación de un pozo profundo que dará agua a este campus durante su funcionamiento.

Las obras de construcción de este centro educativo llevan ya un avance de más del 50 por ciento y poco a poco comienza a hacerse realidad el sueño de miles de jóvenes que desean estudiar una carrera universitaria sin salir de su lugar de origen.

Durante su intervención, el alcalde reafirmó su compromiso y dijo que aportará todo lo necesario para que pronto este lugar este en funcionamiento.

Pablo Varona también habló de la importancia de acercar la educación a los jóvenes y este campus representa el compromiso de los tres niveles de gobierno con el desarrollo y superación de miles de muchachos del Estado de México, Guerrero y Michoacán que están esperando precisamente está oportunidad.