En gran rezago mantiene Morena a personas con discapacidad: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre de 2024.- En un gran rezago viven actualmente las personas con discapacidad en México, sector de la población al cual las políticas públicas del gobierno federal morenista han desfavorecido, porque las leyes en la materia no se aplican y, desafortunadamente, quedan en letra muerta, criticó el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

“Acá hay leyes que no se aplican y que desafortunadamente se quedan en eso, letra muerta. Y creo yo que los órganos electorales, así como son buenos para ayudar con acciones afirmativas, para visibilizar ciertos temas que no sean importantes, se les da relevancia, pero creo que los temas importantes están aquí y no se les atiende”, dijo.

Recordó que el PRI no solo es pionero en impulsar políticas públicas, sino también en incluir activamente en la vida política de México a personas con discapacidad al contar con una Secretaría de Atención hacia este sector, con legisladores locales y federales, y en Michoacán, se prepara una iniciativa de ley.

Yadira Guerrero Huerta, quien es secretaria de Atención a Personas con Discapacidad del PRI Michoacán, fue la encargada de anunciar la próxima presentación de la iniciativa para plantear medidas claras, efectivas y humanas que marquen una diferencia tangible en la vida de las personas con discapacidad en nuestro estado, como la creación de un Fondo Estatal de Apoyo a Emprendedores con Discapacidad; la incorporación de tecnología inclusiva para emergencias; la adaptación de software para la inclusión educativa, dispositivos tecnológicos accesibles y formación docente en métodos inclusivos.

También se incluirá en la iniciativa priista el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas y que sea el Congreso del Estado el que reciba informes periódicos sobre el cumplimiento de los artículos 4 y 48 de la Ley de Discapacidad de Michoacán, el cual permitirá evaluar el progreso a la asignación presupuestal para programas inclusivos y el cumplimiento de las normas de accesibilidad en infraestructura pública y privada.

Por su parte, la secretaria de Finanzas y Administración del PRI Michoacán, Berenice Álvarez, al fijar la postura del Comité Directivo Estatal, lamentó que el PEF 2025 nuevamente recorte recursos a temas de apoyo a las personas con discapacidad y recordó que, cuando gobernaron presidentes emanados del Revolucionario Institucional, se impulsaron políticas públicas para garantizar los derechos plenos a este sector poblacional, mismos que Morena se ha encargado de eliminar.

“En el 2019, eliminó el Fondo de Transporte Público Accesible para Personas con Discapacidad; el Programa de Coinversión Social, afectando anualmente a más de mil proyectos ciudadanos. En 2021, desapareció el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. Al día de hoy, en nuestro país hay cerca de mil 900 centros de atención múltiple están en vísperas de cerrar o desaparecer ante la falta de presupuesto”, dijo.

Memo Valencia, acompañado también por Arturo Gamboa, secretario de Organización; de Alejandro Bribiesca, secretario de Acción Electoral, y de Edna Martínez Nambo, regidora de Morelia, insistió que desde el PRI “seremos ejemplo de cómo buscamos visibilizar y hacer inclusivas nuestras políticas, las propuestas de políticas públicas a la sociedad”, finalizó.