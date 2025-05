En Elección Judicial participación del 7% en Michoacán: PAN

Morelia, Michoacán, a 20 de mayo del 2025.- Para las elecciones del próximo 1 junio el Comité Estatal del Partido Acción Nacional, estima una participación del 7 por ciento de la lista nominal en el caso de Michoacán, 28 puntos abajo de las proyecciones que reporta el Instituto Electoral de en la entidad.

A 11 días de las votaciones Carlos Quintana Martínez, líder estatal del PAN, calificó el proceso como triste y sin motivación para la ciudadanía de acudir a la urnas al ser dijo una farsa donde está todo planeado para que los órganos electorales queden como los villanos.

"Es algo que jamás se había visto y Acción Nacional reitera que la elección del Poder Judicial es la farsa más grande de la historia del país y lo único que van a ocasionar en esta simulada elección es darle el tiro de gracia a la impartición de justicia en el país , yo no veo posibilidad de que salga a votar más del 7 por ciento de la población y no veo condiciones cuando las boletas son totalmente complicadas", mencionó el ex legislador federal.

Respecto a la mega marcha nacional contra la elección judicial, a celebrarse el 1 de junio, Quintana Martínez comentó que no acudirán y respetarán que es una convocatoria ciudadana.

Reiteró que no participará en las elecciones donde aseguró que ya se saben quiénes serán los integrantes del Poder Judicial elegidos.

PAN fiscalizará Proceso Judicial

Jhonatan Barajas, secretario jurídico del Partido Acción Nacional, aseguró que estarán vigilantes del desarrollo de la elección del Poder Judicial, con la finalidad de evidenciar las irregularidades.

Cuestionado sobre los mensajes presuntamente enviados vía WhatsApp para dar línea del voto, comentó que sí hay funcionarios estatales manifestandose a favor de candidatos, mientras en el caso de trabajadores municipales de Morelia no lo tienen comprobado.