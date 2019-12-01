En el Día Nacional de Protección Civil, es importante que reconozcamos el empeño y la dedicación de nuestros cuerpos de auxilio: Varona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 18:21:02
Huetamo, Michoacán, a 19 de septiembre del 2025. - El alcalde de Huetamo realizó un reconocimiento a la labor de los cuerpos de auxilio y rescate de Huetamo, que son los primeros respondientes en caso de algún accidente, desastres naturales y eventualidades que suceden en lo cotidiano; dijo: "Son ellos quienes arriesgan su vida por la de desconocidos, que muchas de las veces ni se dan cuenta de ello".

En el evento conmemorativo se entregaron uniformes completos a cada uno de los integrantes de Protección Civil municipal y además a los voluntarios de Cruz Roja, que junto con las demás corporaciones, están pendientes de cualquier llamado de #911 para acudir y salvaguardar a quien lo necesita.

Noventa Grados
