En Angamacutiro lo saben, ¡somos garantía de trabajo y compromiso!: Julieta Gallardo

Angamacutiro, Michoacán, a 25 de abril de 2024.- En Angamacutiro lo saben, ¡somos garantía de trabajo y compromiso!, porque sólo caminando calles, veredas, brechas y caminos, en cercanía con la gente y platicando con ella, es cómo se aprende de la realidad para poderla plasmar en la toma de decisiones, y con ello, dar respuestas efectivas y certeras, recalcó Julieta Gallardo Mora, candidata a diputada local por el Distrito de Puruándiro, del PRD, PRI y PAN.

En Angamacutiro, saludó y dialogó con habitantes en el recorrido realizado con la candidata a la presidencia municipal Paula Jaramillo y candidata a diputada federal Martha Lilia Cortés, en donde la población se detuvo para dialogar con ellas y planteaerles sus inquietudes, escuchar sus protestas.

La población ratificó su confianza al trabajo y la labor que ha venido realizando Julieta Gallado en la región, quien es garantía de resultados.

“Yo no vengo a contarles cuentos ni a prometerles el mundo para ganar una elección, ustedes me conocen bien, saben que soy honesta y hablo con la verdad, y que los compromisos que asumo los cumplo, porque soy mujer de palabra, que no rehúye al trabajo y que el amor que tengo por mi tierra y mi gente es la fuerza de mi convicción por aportar, por transformar la realidad que enfrentamos día a día”.

Julieta Gallardo señaló que si algo distingue a la gente de Angamacutiro y de la región es su entrega al trabajo, a salir adelante, a sacar la casta frente a la adversidad, por lo que recordó que hoy más que nunca, por el bien del país y del estado, se necesita que ese carácter se vea reflejando en las urnas, para sacar a México del caos al que se le ha llevado, y que ha cancelado las posibilidades de futuro para miles de mexicanas y mexicanos.

“Desde el Congreso del Estado, con su apoyo, seguiré ejerciendo una efectiva representación, en donde el sentir de la gente del Distrito de Puruándiro siga siendo el motor que impulse mi tarea como legisladora, porque el ejercicio de esta encomienda es una gran responsabilidad, seguiré trabajando con todo el ahínco a favor de esta noble tierra”, destacó.