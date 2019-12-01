En 4 años, Michoacán muestra un gran avance en todos los rubros: Ernesto Núñez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 14:52:08

Morelia, Michoacán a 28 de septiembre de 2025.- El diputado federal Ernesto Núñez Aguilar reconoció el trabajo realizado durante los cuatro años de gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, al asegurar que se observa un gran avance en todos los rubros.

Núñez Aguilar destacó que en obra pública esta administración ha modernizado la entidad, especialmente la capital michoacana, con la construcción de diversos pasos vehiculares que mejoran la movilidad de Morelia.

“Se están ejecutando proyectos de gran impacto como el Segundo Anillo Periférico de Morelia, que con sus más de 87 kilómetros será tres veces más grande que el periférico actual, así como el Paso Eréndira, que ordenará el tránsito al norte de la ciudad con viaductos elevados y espacios públicos”, subrayó.

Recordó también que obras como el Teleférico de Morelia y Uruapan, el Paso Superior Vehicular de La Hielera en Uruapan, y la construcción de nuevos puentes en el Periférico Independencia, “son ejemplo del compromiso con una infraestructura moderna, planeada y ejecutada sin recurrir a deuda pública”.

En materia de educación, Núñez Aguilar celebró la atención brindada a los maestros, al cumplir puntualmente con el pago de salarios mes con mes, evitando los retrasos económicos que se presentaban en administraciones anteriores.

“Hoy los maestros reciben su pago de manera oportuna y transparente; el 99.9% de ellos cobra por tarjeta, lo que eliminó prácticas de corrupción en la entrega de cheques”, precisó.

Agregó que por primera vez en 15 años, Michoacán logró ciclos escolares completos sin paros, además de que se han invertido más de 590 millones de pesos en infraestructura escolar para rehabilitar y modernizar planteles en todo el estado.

Finalmente, el legislador resaltó que estos logros “son resultado de una política de orden, disciplina financiera y cercanía con los sectores sociales, que hoy se reflejan en mejores condiciones para las y los michoacanos”.