Emma Rivera rinde su primer informe legislativo en Zitácuaro

Zitácuaro, Michoacán, a 21 de septiembre de 2025. – En la plaza principal de Zitácuaro ante de ciudadanos, presidentes municipales, diputadas y diputados locales, la legisladora Emma Rivera Camacho rindió su informe legislativo.

Acompañada por la Diputada lider de la bancada de Morena en el Congreso, Fabiola Alanís Sámano y la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini Torres, a quien entregó formalmente el documento de su trabajo, Emma Rivera evocó el espíritu de la transformación que hoy vive México.

“Hoy, nos ha tocado caminar con gigantes, con Andrés Manuel López Obrador, líder de un movimiento que cambió la historia, y con Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de nuestro país. Si algún día la historia nos recuerda, que digan que vivimos en el tiempo de la transformación. Ese será nuestro orgullo, ese será nuestro legado”, expresó con emoción.

En su mensaje, la diputada destacó los resultados legislativos de este año, entre ellos la presentación de 35 iniciativas de ley, la aprobación de 28 dictámenes y su trabajo en cinco comisiones permanentes. Subrayó que cada acción responde al compromiso de Morena de legislar para el pueblo, garantizando justicia social, igualdad sustantiva y oportunidades para todas y todos los michoacanos.

Rivera Camacho afirmó que su labor no se limita al Congreso, sino que se construye con la cercanía de la gente en las calles, las colonias y las comunidades. “Cada logro es del pueblo, porque somos parte de un movimiento más grande, un movimiento que nos ha enseñado que transformar es escuchar, atender y responder con hechos”.

La presencia de ciudadanos, de autoridades municipales y estatales, además del Dirigente de Morena en Michoacán, fue reflejo de un respaldo popular y político a su gestión. Entre aplausos y muestras de reconocimiento, Emma Rivera cerró su informe con un mensaje de unidad: “La transformación no se detiene, la escribimos todos los días con trabajo, con compromiso y con esperanza. Hoy sabemos que estamos haciendo historia junto al pueblo”.