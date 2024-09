El pueblo nos respaldó el 2 junio; el Plan C será una realidad: JP Celis

Morelia, Michoacán; 04 de septiembre del 2024.- El dirigente de Morena en Michoacán, Juan Pablo Celis Silva, celebró la aprobación en lo general de la Reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados, la cual obtuvo 359 votos a favor.



El líder morenista destacó la importancia de esta votación, subrayó que refleja el respaldo popular expresado el pasado 2 de junio, de igual manera, felicitó a las y los diputados que han escuchado y representado el clamor popular.



Celis Silva enfatizó que la decisión tomada por la Cámara de Diputados es una muestra clara de que las instituciones deben estar al servicio del pueblo y no al de las élites. Según el dirigente, el apoyo brindado a Morena y a sus aliados para concretar el Plan C demuestra la voluntad popular de transformar al país en beneficio de la mayoría.



Asimismo, el líder morenista subrayó que el avance de México no puede detenerse por intereses de unos cuantos. En su opinión, la aprobación de la Reforma al Poder Judicial es un paso esencial para asegurar que las instituciones respondan a las necesidades del pueblo, evitando que los intereses de las cúpulas prevalezcan.



Finalmente, Celis Silva consideró histórica la votación en la Cámara de Diputados, destacando que se trata de un paso fundamental para que la Reforma al Poder Judicial se convierta en una realidad tangible que vele por los intereses de la ciudadanía.