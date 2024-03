”El PRI Michoacán honra su palabra empeñada de construir con PAN y PRD”: Memo Valencia

Morelia, Mich., a 6 de marzo de 2024. Hoy honramos la palabra empeñada de construir con la dirigencia del Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, con quienes se alcanzaron acuerdos por el bien de nuestro estado, en los cuales irá el PRI Michoacán en candidaturas comunes en Ayuntamientos y diputaciones locales, destacó Memo Valencia, durante la celebración de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal.



“Me da mucho gusto que hemos logrado validar los acuerdos para los compañeros que han querido transitar bajo la figura de candidatura común”, dijo durante la aprobación de las cartas intención de las y los aspirantes simpatizantes a candidaturas común del PAN y PRD que serán siglados también por el Revolucionario Institucional.



En compañía de la secretaria general, Xóchitl Ruíz, el líder priista recalcó que con la militancia revolucionaria se ha hecho un gran esfuerzo de construcción también, porque “en ningún municipio vamos a imponer una candidatura común. Solamente hasta que se convence, procesamos los acuerdos”.



Memo Valencia afirmó que, “hoy el enemigo no está en Acción Nacional, ni está en el Partido de la Revolución Democrática, vamos contra una intentona de dictadura que, si no logramos anteponer los intereses personales y poner por encima de los mismos, el interés de México, no entregaremos los resultados que nuestra patria requiere y siempre que ha habido disposición de construir, nosotros respondemos con la disposición de hacerlo”, mencionó.



En tanto, Jesús Hernández Peña, coordinador de la bancada priista en el Congreso de Michoacán, fue el encargado de clausurar la Sesión y aseguró que, “sin duda hoy se da un paso más en esta ruta de ir construyendo para el bien de Michoacán y de México. Es momento de cerrar filas, de estar atentos y pendientes, de estar en movimiento pleno para poder ir en la búsqueda de objetivos propuestos y cumplirlos”.



Presidieron la Sesión, la secretaria técnica del Consejo Político Estatal, Edna Martínez Nambo; el delegado nacional del CEN, Enrique Rojas Orozco; la diputada federal y consejera, Adriana Campos Huirache; así como dirigentes de sectores, organizaciones y organismos del Partido Revolucionario Institucional.