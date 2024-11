El PRI debe encabezar de nuevo las causas sociales: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre de 2024.- “Debemos regresar a encabezar las causas sociales, las causas del pueblo, de la sociedad, que son las que dieron origen al Partido Revolucionario Institucional, y desafortunadamente en algún momento se nos olvidó”, comentó el dirigente estatal, Memo Valencia.

En el marco de la capacitación "Activismo Digital: de los likes a los votos", que organizó el Instituto Reyes Heroles, el líder del priismo michoacano lamentó las pésimas condiciones en las que se encuentra la Autopista Siglo XXI, la “Autopista de la Muerte”, donde diariamente se registran accidentes automovilísticos que cobran la vida de muchos michoacanos.

“El mote de ´Autopista de la Muerte´ cae como anillo al dedo con esta capacitación, porque hay que saber hacer activismo digital, pero hay que también saber encauzarlo”, indicó.

Memo Valencia lanzó un llamado a detectar las causas sociales, apoyarlas y ser un partido de activistas digitales que las impulsa y con ello regresar a los orígenes del PRI.

“Apoyar las causas del pueblo, a darle voz a las causas del pueblo, a retomar las plazas públicas que en algún momento dejamos a otros partidos, en esa medida nuestro partido, que tiene tanta historia, recuperará lo que algún día perdimos”, consideró.

El líder estatal relató que como parte de su lucha social ha participado en la toma de casetas sin importar las consecuencias, así como manifestaciones en la Autopista Siglo XXI, en conjunto con el dirigente del PRI Guerrero, Alejandro Bravo Abarca.

“Y no me importa que me denuncien, no me importa que hagan lo que quieran hacer, cuando uno lucha por el pueblo, no importan las consecuencias, a mí me da mucha satisfacción que gracias a lo que hemos venido haciendo, a muchas víctimas les han pagado, porque si no lo hubiéramos hecho, estarían todavía padeciendo la indiferencia de un gobierno omiso, que no hace nada por el pueblo”, dijo.

Asimismo, destacó que, gracias a estas acciones, el tricolor colocó en el escenario público la necesidad de ampliar dicha autopista y con ello retomar lo que se hizo en el pasado y que debió concluir hace seis años.

“Por la presión mediática que nosotros hicimos, fue darle continuidad a lo que se hizo por el presidente Peña Nieto, que ya se había hecho la liberación del derecho de vía, ya se había hecho todo lo difícil, pero como todos los recursos se los llevaron a un tren que no usan, bueno, seis pasajeros lo utilizan normalmente, en promedio, y para una refinería que no produce nada, bueno, se olvidaron de las carreteras de México”, expuso.

Finalmente, envió su solidaridad a las familias de las víctimas mortales de la ´Autopista de la Muerte´ y que las aseguradoras no se quieren hacer responsables.

En la capacitación estuvieron presentes, el presidente y el secretario de Finanzas del Instituto Reyes Heroles, diputado Omar Alejandro García Loria y César Harfuch; la secretaria técnica del Consejo Político Estatal y regidora de Morelia, Edna Martínez Nambo; el secretario de Organización, Arturo Gamboa Mendoza; el diputado local, Santiago Sánchez Bautista; el dirigente y secretaria general del IRH en el estado, Aldo Argueta y Susy Dávila.