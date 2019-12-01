El maíz nacional tendrá mayor protección oficial

Ciudad de México, a 29 de septiembre del 2025. - Durante las celebraciones del Día del Maíz, celebrada este lunes, la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo resaltó la importancia de este alimento para los mexicanos y el porqué se debe proteger y apoyar a los productores nacionales, a quienes se les deben otorgar más garantías para que sigan cultivando.

“Las variedades que tenemos fueron domesticadas durante miles de años por pueblos originarios, y ahora por campesinos. Si no las cuidamos, se pueden perder; por eso, la reforma constitucional es fundamental”, insistió.

El maíz es un alimento fundamental en la dieta de los mexicanos, un pilar de la identidad social, además de ser patrimonio histórico del país como motor económico.

Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), recordó que México es uno de los sitios donde se inició la agricultura; al igual que la presidenta, coincidió en que la diversidad genética del maíz es un patrimonio biológico, cultural, social y económico que se debe conocer, preservar y fomentar.

Explicó que hoy en día se han documentado 64 razas de maíz, de las cuales 59 son nativas. Se cultiva en los 32 estados del país, en climas áridos, tropicales y en todo tipo de suelos, desde el nivel del mar hasta los 3 mil 400 msnm.