El IEM participa en el Foro Nacional sobre Experiencias Técnico-Operativas del Proceso Electoral del Poder Judicial

Morelia, Michoacán, a 10 de octubre de 2025.- Con el objetivo de fortalecer el intercambio de experiencias y conocimientos entre organismos electorales del país, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) participó en el Foro Nacional “Experiencias técnico-operativas del Proceso Electoral del Poder Judicial desde lo local”, realizado en la sede del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Durante las dos jornadas de trabajo, las Consejeras Electorales Mtra. Marlene Mendoza Díaz de León y Mtra. Selene Lizbeth González Medina, el Consejero Electoral Mtro. Juan Adolfo Montiel Hernández, así como las y los titulares de las Direcciones de Educación Cívica y Participación Ciudadana, Mtra. Erandi Reyes Pérez Casado, y de Organización Electoral, Lic. Juan Pedro Gómez Arreola, participaron en el encuentro que reunió a autoridades de 26 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) del país.

El foro permitió analizar los retos, procedimientos y aprendizajes derivados de la organización de la Elección del Poder Judicial, una experiencia inédita en la historia democrática del país.

A lo largo de diversas mesas temáticas entre ellas Órganos Desconcentrados y Cómputos, Revisión e Impugnación de Requisitos de Elegibilidad, Reglas de Campaña y Normatividad, Geografía Electoral, Documentación y Sistemas Informáticos y Presupuesto para la Elección Judicial, las y los participantes compartieron buenas prácticas y propuestas para fortalecer la coordinación interinstitucional y la eficiencia técnica en futuras elecciones judiciales.

En la segunda jornada, las y los integrantes del Instituto Electoral de Michoacán participaron en la sesión de conclusiones, aportando su experiencia en la organización del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial en Michoacán, destacando la importancia de la planeación anticipada, la comunicación efectiva y la homologación de procedimientos que garanticen elecciones transparentes y con certeza.

El IEM reafirma así su compromiso con la profesionalización electoral, el intercambio de conocimientos y la construcción de una red colaborativa entre los organismos locales del país, fortaleciendo con ello la democracia desde el ámbito local.