El IEM atiende consulta de candidaturas a personas juzgadoras

Morelia, Michoacán, a 16 de junio de 2025.- En Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) atendió solicitudes presentadas por candidaturas a personas juzgadoras del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Michoacán 2024–2025.

La primera consulta, formulada por tres candidaturas a personas juzgadoras, quienes solicitaban realizar un nuevo recuento de votos, permitiendo la participación de representantes en dichos cómputos para verificar la elegibilidad de las personas electas antes de emitir las declaratorias de validez. Al respecto, el IEM determinó que no es procedente realizar un nuevo recuento de votos, ya que las reglas de este proceso judicial son específicas y no contemplan esta posibilidad. Además, aclaró que la presencia de representantes de candidaturas en los cómputos no está prevista en la normativa aplicable.

En la segunda consulta, consulta fue presentada por un ciudadano que participó como candidato a juez quien consultó si podía ocupar el cargo en caso de que una de las personas electas fuera designada como magistrada, argumentando que él fue quien recibió la siguiente mayor votación. Por lo cual, el IEM respondió que no es posible realizar esa sustitución, ya que se trata de una región distinta a la que le correspondía al solicitante.

Los acuerdos aprobados se basan en los lineamientos aprobados por el IEM para este proceso inédito en el país, y en el respeto estricto a las disposiciones legales aplicables.

Para conocer más sobre las resoluciones aprobadas, puedes consultar el sitio oficial: www.iem.org.mx

Consulta la sesión completa del IEM en:

https://www.youtube.com/watch?v=l2RwtHxCXCo