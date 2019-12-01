El gobierno panista de Morelia tiene en el abandono las unidades habitacionales: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 12:31:31

Morelia, Michoacán, a 11 de octubre de 2025.- El diputado local Juan Carlos Barragán Vélez denunció el grave abandono en el que se encuentran las unidades habitacionales de Morelia, donde miles de familias trabajadoras viven sin servicios públicos dignos, sin agua potable, con calles intransitables y rodeadas de baches.

“Las unidades habitacionales deberían ser espacios de bienestar para las familias que día a día sostienen la economía de la ciudad, pero la realidad es otra son zonas olvidadas por el Ayuntamiento, sin mantenimiento, sin alumbrado y sin respuesta a las demandas vecinales”, señaló Barragán.

El legislador lamentó que, mientras los habitantes de estas zonas pagan su predial, el gobierno municipal no les devuelve los servicios básicos que por ley les corresponden.

“Hay calles sin pavimentar, fugas de agua que duran semanas, luminarias fundidas y basura acumulada. La gente cumple, pero el Ayuntamiento no. Es evidente el abandono y la falta de planeación en el mantenimiento urbano”, enfatizó.

Barragán recordó que las unidades habitacionales concentran a miles de familias trabajadoras que merecen vivir con dignidad y seguridad. “No pedimos lujos, pedimos servicios básicos: agua limpia, calles transitables y alumbrado. No es un favor, es una obligación del gobierno municipal”, recalcó.

Finalmente, el diputado hizo un llamado a las autoridades locales para que dejen de lado la propaganda y se concentren en atender las necesidades reales de la gente.

“Morelia no necesita más discursos, necesita servicios públicos eficientes. Las familias trabajadoras merecen vivir bien, porque ellas son el corazón de nuestra ciudad”, concluyó Barragán.