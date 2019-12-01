El Gobierno Municipal y diversas instituciones educativas, participaron en el Segundo Simulacro Nacional 2025

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 19 de septiembre de 2025.- Como parte de las acciones nacionales de prevención, buscar fortalecer la cultura de la Protección Civil, así como la capacidad de respuesta de las instituciones y de la sociedad ante un situaciones de riesgo, el Gobierno Municipal de Hidalgo que preside la Presidenta Municipal, Jeovana Alcántar, a través de la Dirección de Seguridad Pública, y la Coordinación de Protección Civil, en punto de las 12:00 horas de este 19 de septiembre, llevó a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025.

La alcaldesa, manifestó que este simulacro se lleva a cabo a nivel nacional y atendiendo las indicaciones de Protección Civil, salieron de las oficinas de Palacio Municipal para participar en este simulacro; agradeció a todos sus compañeros que atendieron el llamado y a todos y cada uno a los que les sonó la alerta sísmica en sus celulares y se sumaron en esta actividad, recordando con tristeza aquellos sismos del 1985 y 2017.

Manifestó que de acuerdo el reporte de Protección Civil, en este simulacro que se desarrolló en Palacio Municipal, el tiempo registrado para la evacuación fue de cuatro minutos y medio, el cual debería ser de menos de dos minutos, que si hubiera sido algo real, estuvieran en graves problemas, por lo que se estará reuniendo con los elementos de protección civil para estar realizando más frecuentemente este tipo de actividades, así como la capacitación en este caso a los ciudadanos, para realizar las evacuaciones con mayor fluidez, indicó que es importante llevar a cabo más simulacros.

Manifestó que, con los cuerpos de auxilio, si se tiene la capacidad de reacción a alguna eventualidad, esperando que no vivamos algún evento de magnitud muy fuerte como se ha vivido en otros lugares como la Ciudad de México; reconoció el trabajo de protección civil, bomberos Voluntarios, Seguridad Pública y algunas otras corporaciones que están pendiente en la seguridad de los ciudadanos.

Durante este ejercicio preventivo, sonaron las alarmas sísmicas en distintos puntos de la ciudad como Palacio Municipal, Esc. Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Sec. Roberto López Maya, Conalep, Desarrollo Social, Palacio Municipal, Seguridad Pública, Preparatoria Hidalgo y Colegio Morelos Niñas y Niños respectivamente, donde los participantes de manera responsable, manteniendo la calma y respetando las zonas de evacuación, se dirigieron a un lugar seguro; Ahí los elementos de Protección Civil manifestaron que este tipo de actividades (simulacros) para evacuar algún inmueble debe ser de manera rápida y ordenada, agregaron que en caso de un sismo y escuchar las alertas sísmicas, deben de conservar la calma, ubicar su ruta de evacuación y dirigirse a su punto de reunión, no correr, no empujar, no gritar, si se encuentra en un tercer piso hacía arriba, ubicar tu zona de menor riesgo y replegarte, así como seguir las indicaciones de las autoridades correspondientes.