El fuego patrio iluminó Los Reyes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 18:46:11
Los Reyes, Michoacán, a 16 de septiembre de 2025.– Con orgullo y fervor patrio, el Club Atlético Jaguares, acompañado por el Regidor Jorge Salvador Rodríguez Anaya, el Director de Migrante Municipal José Manuel Herrera Navarro y la Directora de Salud Municipal, Dra. Elodia Janeth Barragán Cárdenas, trajeron desde Uruapan la llama que simboliza nuestra libertad.

El Presidente Municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, junto al Secretario Municipal, Lic. Enrique Barragán Flores, recibieron con gran emoción este fuego patrio que hoy enciende la unión, la esperanza y el corazón de todos los reyenses.

“El fuego patrio es un recordatorio de que la libertad y la independencia se construyen día a día, trabajando unidos por un mejor municipio”, expresó el alcalde Humberto Jiménez Solís.

Con este acto, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener vivas nuestras tradiciones, fortaleciendo la identidad y el orgullo de las y los ciudadanos de Los Reyes.

