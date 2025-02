El experredista Antonio Soto se afilia a Morena

Morelia, Michoacán, a 15 de febrero de 2025.- El ex perredista Antonio Soto Sánchez oficialmente se une a las filas del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

A través de redes sociales trascendió que el exlegislador se afilió al partido oficialista a tan sólo 15 días de ser designado por el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla como titular de la Secretaría del Migrante en Michoacán.

“Con convicción del proyecto de izquierda por el que he luchado por más de 30 años, así como, el compromiso con las y los michoacanos, me afilié al partido Morena. Agradezco a quienes me respaldaron y acompañaron, ya que compartimos la visión de transformación para Michoacán”, compartió.

Toño Soto renunció al Sol Azteca en abril de 2023 al no coincidir con las decisiones de otros líderes del partido como Silvano Aureoles Conejo. Pero después, en ese mismo año, fue cobijado por Ramírez Bedolla al invitarlo a incorporarse a su gobierno como jefe de Oficinas Sectoriales.