El ayuntamiento panista de Morelia solo sabe poner pretextos, no dar resultados: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 16:41:44

Morelia, Michoacán, a 7 de octubre de 2025.- El diputado local Juan Carlos Barragán Vélez exigió al Ayuntamiento de Morelia atender la ola de inseguridad y el deterioro de los servicios públicos que afectan a miles de familias, al señalar que el gobierno municipal ha optado por la evasión y la propaganda antes que por los resultados.

“Morelia vive días difíciles. Tres asaltos violentos en un solo día dejaron pérdidas por más de medio millón de pesos. Tres hechos que reflejan una sola realidad la inseguridad está fuera de control, y el Ayuntamiento sigue sin hacer su trabajo”, expresó Barragán.

El legislador afirmó que la administración municipal ha renunciado a su papel en materia de seguridad, repitiendo el mismo argumento ante cada hecho violento, “no es nuestra competencia”.

“Esa excusa ya no se sostiene. La seguridad también es obligación del municipio. Cuando no hay prevención, cuando no hay alumbrado, cuando las patrullas no existen, la delincuencia se fortalece. Hoy Morelia está llena de vacíos de autoridad, de acción y de compromiso”, señaló.

Según datos del INEGI, ocho de cada diez morelianas y morelianos se sienten inseguros, una cifra que Barragán consideró consecuencia directa de la ineficiencia del gobierno panista.

“La gente vive con miedo, sin agua y sin servicios. El Ooapas se ha convertido en la caja chica del ayuntamiento, mientras miles de familias pagan recibos altísimos por un servicio que no reciben. No hay agua, no hay seguridad, no hay gobierno”, sentenció.

Barragán reiteró que la seguridad no se resuelve con discursos, sino con resultados, y llamó al presidente municipal a asumir su responsabilidad y dejar de culpar a otras instancias.

“Responsabilicemos al Ayuntamiento, porque gobernar no es tomarse fotos, es resolver los problemas de la gente. Morelia necesita autoridad, no pretextos”, subrayó.

Finalmente, el legislador morenista aseguró que desde el Congreso continuará señalando las omisiones del gobierno municipal y proponiendo soluciones reales para devolverle a la ciudad la tranquilidad y dignidad que merece.