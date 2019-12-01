El Ayuntamiento de Morelos acerca servicios de salud integral a las comunidades: Julio César Conejo Alejos

Villa Morelos, Michoacán, a 9 de octubre 2025.- Como presidente en movimiento, Julio César Conejo Alejos encabezó el arranque de la Campaña de Salud Integral en Movimiento en el preescolar Cuitláhuac de la localidad de San Nicolás, donde reafirmó su compromiso de llevar los servicios de salud a cada rincón del municipio, beneficiando a niñas, niños, mujeres y adultos mayores.

El edil destacó que esta iniciativa refleja la esencia de su administración, un gobierno con causa, que no espera a que las necesidades lleguen al Palacio Municipal, sino que sale al encuentro de las familias, acercando atención médica, psicológica y jurídica de manera directa y gratuita.

Durante esta jornada se brindaron servicios de psicología, nutrición, odontología, medicina general, optometría, asesoría legal y jurídica, además de una campaña permanente de detección y prevención de enfermedades en los diferentes grupos de edad. Además se hizo especial énfasis en la salud de las mujeres, con revisiones orientadas a la prevención del cáncer de mama y cervicouterino.

Julio César Conejo Alejos agradeció al personal docente del preescolar Cuitláhuac por abrir las puertas de su institución para dar inicio a este importante programa y subrayó que la colaboración con las escuelas es fundamental para construir una comunidad más sana, informada y protegida.

“Cuando llevamos la salud a las comunidades, fortalecemos el tejido social y prevenimos enfermedades que afectan el bienestar de nuestras familias. Este tipo de acciones son las que transforman la vida de la gente, porque garantizan atención digna, cercana y oportuna”, expresó.

Finalmente, el mandatario municipal reiteró que su gobierno continuará visitando distintas localidades e instituciones educativas, asegurando que los servicios de salud integral lleguen a todos los sectores, sin distinción.

“Somos un gobierno con causa y en movimiento, y seguiremos trabajando con el corazón y la convicción de que el bienestar debe sentirse en cada comunidad de Morelos”, puntualizó.