Edil de Cotija sí se encuentra en el municipio, aseguró líder estatal del PAN

Morelia, Michoacán, a 14 de septiembre del 2024.- Cuquita Cabrera, dirigente estatal de Acción Nacional, negó que el presidente municipal de Cotija este fuera de la demarcación por temas relacionados a la inseguridad.

En entrevista con diversos medios de comunicación, apuntó que Juan Pablo Aguilar Barragán, edil emanado del PAN, sí está al frente del despacho, y a casi 15 días de asumir el cargo no tiene pensado pedir licencia.

"El presidente está trabajando en el Ayuntamiento, no ha dejado de trabajar, está en el municipio...a mí no me ha manifestado nada al respecto, al contrario dice que está al pendiente, yo le preguntaba que si hay algún tipo de amenaza y me dice que no", comentó la panista quien reconoció que en Cotija está complicado el tema de seguridad.

Agregó que la momento no han solicitado seguridad especial para Aguilar Barragán, "Él no pide nos mantengamos al margen por seguridad".

El pasado 12 de septiembre a través de sus redes sociales el Ayuntamiento informó que suspenderían actividades como El Grito de Independencia y el Desfile del 16 de septiembre al considerar que no existían condiciones de seguridad para la población.