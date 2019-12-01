Durante el primer año de la administración de Pablo Lemus, varios proyectos de transporte masivo, planeados e incluso iniciados en la gestión de Enrique Alfaro, quedaron en pausa.

Guadalajara, Jalisco, a 18 de septiembre del 2025. - De momento, sólo el proyecto de construcción de la Línea 5 es el que se está desarrollando. Incluso el proyecto original no es el que se lleva a cabo, pues finalmente no será un tren ligero, como informó Lemus en campaña, sino un sistema híbrido entre BRT (Bus Rapid Transit, como el Macrobús) y DRT (Digital Rail Transit).

Tampoco se está edificando el trazo original de la obra. El proyecto, que en un inicio contemplaba 11 mil 800 millones de pesos, se quedó con una bolsa multianual de 2 mil 500 millones de pesos y en una primera etapa iro desde el Aeropuerto hasta Periférico, un tramo de 7.2 kilómetros. Se aseguró que eventualmente se continuará el proyecto por González Gallo hasta el Centro de la ciudad y de ahí por Washington-Inglaterra hasta el Estadio de las Chivas. Sin embargo, la falta de apoyo federal pudiera complicar la terminación del proyecto conforme a lo planeado, lo que complica las proyecciones rumbo al mundial de futbol.

Una de las obras que quedo para el popular "luego" es la linea 4 del tren ligero hacia tlajomulco, que es una de las zonas con mayor crecimiento poblacional de la ZMG, una obra que originalmente estaría terminada en noviembre de 2024. Recientemente, el gobernador Pablo Lemus informó, por tercera ocasión, que su operación se postergará, ahora hasta septiembre de 2026, porque la concesionaria de las vías del tren, Ferromex, no ha concluido varias obras viales que se requieren para la puesta en marcha. El costo de la obra ya supera los 10 mil millones de pesos.

Y por ultimo, también queda pendiente la ampliación de la Línea 3 hacia Tonalá, un proyecto que involucra extender la Línea 3 paralela a la autopista a Zapotlanejo y conectarla hacia el Nuevo Periférico para generar un circuito que también lleve al Aeropuerto. El alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, también publicó recientemente un tuit pidiendo que este proyecto avance, pues es una promesa del Gobierno del Estado y donde se ha solicitado apoyo también del Gobierno Federal.

