Dos comunidades indígenas más solicitarán regirse bajo usos y costumbres: CSIM

Morelia, Michoacán, a 23 de abril del 2024.- Pavel Ulianov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena (CSIM) informó que en unas semanas dos comunidades indígenas más, presentarán ante el Instituto Electoral de Michoacán su solicitud para regirse bajo usos y costumbres y ejercer su presupuesto directo.

En entrevista, indicó que prefería reservarse el nombre de ambas localidades, debido a que en cuanto se conoce que pretenden acceder al proceso, las autoridades municipales a las cuales pertenecen dichas comunidades comienzan a operar para impedírselos.

Cuestionado sobre si algunas tenencias de la capital del estado están interesadas en unirse a este esquema, comentó que son Capula y Santiago Undameo, esta última la ubicó con mayores posibilidades.

“Santiago Undameo nos había dicho que había condiciones, vamos acercarnos con ellos, no nos dijeron sobre si instalar casillas o no, nos dijeron que querían iniciar un procedimiento para obtener el presupuesto directo, Teremendo no se acercó con nosotros , fue Santiago y Capula”, apuntó el vocero del Consejo Supremo.