"Donar sangre, es un acto de amor hacia los demás”, destaca Tere Herrera tras aprobación de iniciativa en el Congreso del Estado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 14:21:46

Morelia, Michoacán, a 08 de octubre del 2025.- “Donar sangre no es un trámite ni un acto burocrático, es un acto de solidaridad, empatía y amor al prójimo”, enfatizó Teresita Herrera Maldonado, coordinadora de diputados del PAN.

Al celebrar la aprobación de la iniciativa propuesta en conjunto con el diputado Abraham Espinoza Villa, desde la Comisión de Salud, la cual contempla que la Secretaría de Salud establecerá el Programa Estatal de Donación Voluntaria de Sangre, la legisladora aseveró que es fundamental implementar estrategias para incentivar la donación altruista para salvar vidas.

“Detrás de cada persona que necesita una transfusión o un trasplante, hay una historia de vida, una familia que espera, un ser humano que lucha por seguir viviendo”.

Desde tribuna, Herrera Maldonado lamentó que en Michoacán solo el 6.8 por ciento de las donaciones de sangre son altruistas, mientras que el 93.2 por ciento fueron por reposición o en respuesta a solicitud de un familiar.

“Esta reforma es de gran importancia porque todos, absolutamente todos, podríamos necesitar un día una transfusión, o tener a un familiar que la requiera”.

Con esta medida, la diputada Tere Herrera refrenda su compromiso con la salud de las y los michoacanos, al promover la cultura de la donación altruista y reconocer el valor humano y solidario de quienes deciden donar sangre para salvar vidas.