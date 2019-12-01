Donald Trump sube la tarifa para visas H-1B a 100 mil dólares

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 20:50:32

Washington, Estados Unidos, a 19 de septiembre del 2025. - Este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden que transformará el sistema de visados H-1B al imponer una tarifa de 100 mil dólares por solicitud.

Trump firmó la orden en la Oficina Oval de la Casa Blanca acompañado del secretario de comercio, Howard Lutnick, quien afirmó: “Nuestra política es que dejen de traer gente para quitarnos el trabajo”.

La medida es el esfuerzo más reciente de la Administración del líder republicano por frenar la migración legal e ilegal a Estados Unidos, y se espera que afecte en gran medida al sector tecnológico, en especial a grandes empresas como Amazon, IBM, Microsoft y Google, los cuales han dependido del programa para contratar a trabajadores extranjeros.

Si los solicitantes no pagan la tarifa de 100 mil dólares, no podrán entrar a Estados Unidos. Por ahora no ha quedado claro si la cifra se sumaba a las tarifas existentes, o si ya las incluye.

La noticia tuvo un impacto inmediato en la industria tecnológica. De acuerdo con el Financial Times, las acciones de las empresas de consultoría informática cayeron a mínimos históricos el viernes. Cognizant bajó un 5 por ciento, Accenture perdió un 1.3 por ciento e Infosys cayó un 4.3 por ciento tras el anuncio.

La mayoría de las visas H-1B expedidas en los últimos 10 años fueron entregadas a personas de la India, y datos de 2023 (el último año disponible) muestran que tres de cada cuatro trabajadores aprobados para este visado vienen de ese país.

La implementación de esta medida se une a otros aumentos, como el de las tarifas de los permisos de trabajo, las solicitudes de asilo y las protecciones humanitarias estipuladas en el proyecto de ley fiscal de Trump.