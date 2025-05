Dirigente del STASPE en Michoacán acudirá a FGE a denunciar a quien utiliza su nombre para venta de plazas

Morelia, Michoacán, a 1 de mayo del 2025.- Antonio Ferreyra Piñón, líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), acudirá ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, para interponer denuncia contra un empleado de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) que presuntamente vende plazas a su nombre.

Detalló que tienen identificada a la persona que pretende cometer el fraude de comercializar bases por 300 mil pesos, agregó que cuentan con las pruebas y testigos suficientes para que se finquen responsabilidades, el representante sindical no descartó que se le relacione con este tipo de caso para afectar su imagen.

Ferreyra Piñón comentó que en lo que va del año es la segunda ocasión que detectan una situación similar, “lo que hemos buscado en redes sociales y lo que han contestado a mi comunicado es que tiene más asuntos que ha hecho exactamente lo mismo, ha defraudado gente, entonces yo creo que el gobierno del estado debe tomar cartas en el asunto…en mi caso es la segunda persona que utiliza mi nombre para la venta de plazas, curiosamente en el magisterio una persona que se apellida igual que yo, decía que yo estaba de acuerdo”.

El dirigente sindical alertó a la población a no caer en fraudes de venta de plazas, y desmintió que existan plazas guardadas por parte del STASPE.

“En esta administración no existe creación de plazas, entonces de dónde sacan que hay plazas, en ningún momento desde que yo llegue me he prestado a ese tipo de situaciones y no me voy a prestar, mucha gente va y me busca que necesita trabajo , pero el sindicato no es bolsa de trabajo y nosotros no podemos prestarnos a eso”, puntualizó.