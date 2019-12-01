Diputados del PAN Michoacán exigen regresar dictamen a Comisiones para análisis profundo

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 14:23:26

Morelia, Michoacán, 7 de octubre del 2025.- Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, demandaron que el dictamen de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado sea regresado a comisiones para un análisis más profundo y responsable.

Argumentan que es necesario conocer, discutir y, en su caso, enriquecer la propuesta antes de su votación.

"Es necesario regresar este dictamen a comisiones para que se pueda realizar un análisis profundo y de manera responsable que permita conocer, discutir y en su caso enriquecer la propuesta", manifestó la diputada panista ,Teresita de Jesús Herrera.

Los legisladores enfatizaron la importancia de un estudio completo y consciente de las implicaciones de esta ley, dada la situación de violencia generalizada en México y Michoacán.

Por su parte, la legisladora local del albiazul, Vanessa Caratachea, pidió revisión exhaustiva de la propuesta de Ley Orgánica de la Fiscalía, señalando ambigüedades, errores jurídicos y técnicos que, a su juicio, contradicen leyes estatales y federales.

"No estamos en esta ley todo en contra. Solamente sí tiene muchísimas ambigüedades, errores jurídicos y técnicos. Y lo que viene el día de hoy, lo que nos presentan, porque yo estoy hablando de un dictamen, viene en contrario a diversas leyes, tanto estatales como federales", afirmó Caratachea.

La diputada se mostró abierta a colaborar en una propuesta conjunta para mejorar la ley, pero insistió en la necesidad de corregir las inconsistencias detectadas.