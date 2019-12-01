Diputados aprueban Ley de Economía Digital para impulsar pagos electrónicos

Ciudad de México, 6 de octubre de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una propuesta hecha por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca ampliar el uso de medios electrónicos y reducir gradualmente el uso de efectivo en México.

El dictamen fue avalado con 330 votos a favor, 122 en contra y ninguna abstención. Entre sus principales objetivos se encuentra promover el uso de tarjetas bancarias, transferencias, códigos QR, tecnología NFC y otros medios digitales para realizar pagos. Además, establece que las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán habilitar estos mecanismos para trámites y servicios.

La propuesta también contempla el uso de la CURP Digital para la contratación de servicios financieros y la creación de un Expediente Digital Ciudadano, que permitirá consultar y utilizar información y documentos de las personas usuarias para distintos procesos digitales.

Uno de los puntos que generó cuestionamientos durante la discusión es la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda determine sectores en los que los pagos digitales sean la única opción. El proyecto establece que el efectivo podría utilizarse cuando se presenten contingencias que impidan recibir pagos electrónicos.

La implementación de estos mecanismos también abre un debate sobre la protección de datos personales, debido a la información que puede quedar vinculada a las operaciones digitales y al uso de herramientas como la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano. Legisladores de oposición cuestionaron las condiciones para aplicar estas medidas y las facultades previstas para las autoridades.

Tras su aprobación en lo general, la Cámara de Diputados inició la discusión de los artículos reservados. Una vez concluido este proceso, el proyecto deberá continuar su trámite legislativo en el Senado.