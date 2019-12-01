Diputados aprueban Ley Aduanera de Sheinbaum; pasa al Senado para revisión y votación

Ciudad de México, a 8 de octubre 2025.- Con un ejercicio de 338 votos a favor y 129 en contra sin abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Aduanera, para fortalecer y modernizar la legislación y combatir la evasión y elusión fiscal.

Dicha iniciativa fue enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y establece requisitos de control y vigilancia digital para obtener la autorización de recintos fiscales, fiscalizados y estratégicos.

Durante su participación, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Antonio Altamirano, legislador federal por Morena, recordó que el 9 de septiembre se recibió la iniciativa presidencial, la cual modifica 65 artículos, añade 44 y deroga nueve.

El diputado subrayó que la reforma “busca acabar con la evasión, el contrabando y las malas prácticas que durante años afectaron al país”, y adelantó que con estas medidas se pretende que los recursos aduaneros “no queden en manos de particulares o de malos funcionarios, sino que se destinen al beneficio de todos los mexicanos”.