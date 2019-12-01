Diputado Toño Mendoza entrega su Primer Informe Legislativo ante el Congreso del Estado de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2025 a las 15:56:33

Morelia, Michoacán, 29 de septiembre de 2025. - El Diputado Antonio Salvador “Toño” Mendoza cumplió este día con la obligación establecida en la Ley, al entregar de manera formal su primer informe legislativo ante la Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Michoacán, Diputada Giulianna Bugarini.

“Para todos los efectos legales a que haya lugar, me permito presentar a Usted mi primer informe anual sobre mis labores legislativas; dando cumplimiento formal y legal a lo mandatado en el artículo 7, fracción IX, de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo”, señaló el legislador.

Durante este acto, el Diputado Mendoza destacó que este ha sido un año muy productivo, en el que se han impulsado diversas acciones y gestiones en favor del pueblo de Michoacán. “Con transparencia y compromiso rindo cuentas a la ciudadanía, convencido de que la confianza de la gente se honra con resultados”, expresó.

Asimismo, agradeció el acompañamiento de la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en Michoacán, diputada Fabiola Alanis, quien con su respaldo fortalece el trabajo en unidad desde el Congreso.

Con esta entrega, el diputado Toño Mendoza refrenda su compromiso de seguir trabajando por Michoacán, con apego a la legalidad, cercanía con la ciudadanía y resultados concretos.