Diputado independiente sumaría 15 mil votos a proyecto de Felipe Macías

Querétaro, Querétaro, a 2 de febrero de 2024.- Manuel Pozo Cabrera, diputado del extinto Partido Querétaro Independiente confirmó que, al sumarse al proyecto de Felipe Macías Olvera, como precandidato a la alcaldía de Querétaro, podría sumar también a su estructura y apoyarlo con 15 mil votos.



“Hoy está en un proceso de precampaña, nosotros nos estamos nutriendo de información y compartiendo su perfil en nuestra estructura de la que forman parte cerca de 15 mil integrantes del norte de la ciudad y estamos sumando sin esperar nada a cambio, si en su momento es considerado mi perfil para integrarme será bienvenida la propuesta, pero lo principal para mi es cumplir con la agenda y en el plano político es respaldar el proyecto de Felipe Macias”.



Reconoció en Macías Olvera a un joven talentoso quien se preocupa por el bienestar de la ciudadanía, por lo que una vez que concluya su cargo como legislador se sumará a su proyecto.



“En lo particular, con quien he tenido acercamiento es con el diputado federal, hoy precandidato Felipe Macias, quien me parece que es un joven talentoso, con toda la capacidad, con toda la experiencia para hacer un excelente trabajo, de tal suerte que nos hemos venido sumando y trabajando con algunas ideas”.



Enfatizó que esperará los tiempos pues en este momento tiene un compromiso con esta legislatura y con una agenda legislativa que prácticamente está finiquitando ya que son pocos los temas que seguramente en los próximos meses estará concluyendo