Diputado de Morena presenta segundo informe con ayuda de IA y dirige mensaje a extraterrestres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 19:53:57

Puebla, Pue., 14 de octubre de 2026.- El diputado de Morena, Zatarain Leal, llamó la atención al presentar su segundo Informe de Labores con ayuda de inteligencia artificial (IA), en un mensaje dirigido no solo a la ciudadanía, sino también a extraterrestres y personajes galácticos.

En su informe, el legislador destacó algunos de los resultados de su trabajo en el Congreso de Puebla, entre ellos su participación en la Mesa Directiva, el 100% de asistencias y la aprobación de cinco iniciativas que, según expresó, se convirtieron en ley.

La presentación destacó por el enfoque poco común del mensaje, que utilizó referencias al espacio y a seres de otros planetas en lugar de dirigirse únicamente a los ciudadanos.

Finalmente, el diputado también defendió el uso de la inteligencia artificial y señaló que el reto no es enfrentarse a esta tecnología, sino aprender a utilizarla de manera adecuada, sin dejar que controle a las personas.